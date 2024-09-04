Подмосковные компании могут подать заявку на получение гранта от ФРП
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП), с помощью которого можно получить частичную компенсацию процентных расходов по кредитам, оформленным для развития предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Финансовая поддержка позволит компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитным средствам. Однако сумма поддержки не может превышать 50 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Получить поддержку смогут подмосковные компании, которые работают на территории региона более года. Отбор предприятий будут проводить на основе конкурса. Узнать подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.
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