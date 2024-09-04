Подмосковные компании могут подать заявку на получение гранта от ФРП

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП), с помощью которого можно получить частичную компенсацию процентных расходов по кредитам, оформленным для развития предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.