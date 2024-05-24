Подмосковные компании могут подать заявку на участие в конкурсе «Экспортер года»

Российский экспортный центр начал прием заявок на бесплатное участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Экспортер года», подать ее можно до конца июня. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать крупные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, которые достигли успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первый этап конкурса будет проходить во всех федеральных округах России, второй — на федеральном уровне. Церемония награждения состоится в октябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц страны. Узнать другие подробности и подать заявку здесь. Отметим, что премию утвердило российское правительство, она входит в перечень мер нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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