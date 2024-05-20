Бизнес может принять участие в аукционе на право размещения рекламы в автобусах «Мострансавто»

Торги состоятся в конце мая на электронной торговой площадке «РТС-тендер», номер процедуры — 161043 в разделе «Имущество». Стартовая цена договора — 7,3 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 10:00 следующего понедельника. С победителем будет заключен договор сроком на пять лет.

Для размещения рекламы «Мострансавто» предоставит от двух до четырех тысяч транспортных средств среднего и большого класса. Подрядчики смогут разместить свои материалы на панелях над остеклением и в системе Click.

В «Мострансавто» отметили, что каждый год жители и гости региона совершают на автобусах предприятия около 1,6 миллиона поездок. Речь о городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют расширить участок трассы «Холмогоры».