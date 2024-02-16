Подмосковные компании могут принять участие в конкурсе «Экспортер года»

Компании, которые занимаются экспортом товаров и услуг в другие страны, могут принять участие в конкурсе «Экспортер года Московской области» по результатам деятельности за 2023 год, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области уже объявил прием заявок. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лучших экспортеров в ходе конкурса определят в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, услуг и высоких технологий. Помимо этого, победителей выявят в номинациях «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортер», «Ответственный экспортер ESG», «Прорыв года» (номинация только для МСП) и «Новая география» (номинация только для крупного бизнеса). Отправить заявку для участия можно здесь. Отметим, что поддержку экспортеров в Подмосковье осуществляют в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.