Подмосковные компании смогут принять участие в международной выставке-ярмарке в Монголии

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) приглашает компании региона принять участие в международной выставке-ярмарке «Кооперация без границ», которая пройдет в Монголии в мае. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что российскую торгово-развлекательную ярмарку организуют на центральной площади Сухе-Батора в городе Улан-Батор. В рамках нее предприниматели смогут собственную продукцию, принять участие в круглых столах и форуме с предпринимателями из Монголии. Оставить заявку для участия можно здесь. Отметим, что фонд также оказывает предпринимателям и другие услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», ознакомиться с ними можно по ссылке.

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