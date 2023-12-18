Подмосковные медики отправили в зону СВО гуманитарный груз

Для медиков это уже третья поездка в Донбасс. В прицепе автомобиля, который стартовал из Домодедова, посылки для медицинской роты одного из штурмовых батальонов, дислоцированного в Луганской Народной Республике. Как отметили организаторы акции, отгрузили на передовую все, что просили военные. Это — специальная техника, запчасти, окопные свечи от общественной организации «Птички ДМД», продукты, новогодние подарки.

Средства на закупку груза собрали сотрудники подмосковных подстанций скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.