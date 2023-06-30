Подмосковные медики продолжают получать участки по программе «Земля врачам»

С начала этого года уже порядка трехсот пятидесяти врачей в Подмосковье получили в безвозмездное пользование земельные участки, передает пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.

Отмечается, что наибольшее количество земельных участков предоставлено в городских округах: Воскресенск, где за полгода землю получили 62 врача, Ступино — 54, Пушкинский — 47, Раменский — 44 узких специалиста.

Глава ведомства Наталья Адигамова подчеркнула, что землю предоставляют тем медикам, чьи специальности являются дефицитными в регионе. На данных участках владельцы могут построить дом, вести личное подсобное хозяйство, а также заниматься садоводством. А всего с начала реализации данной программы предоставлено почти две тысячи земельных участков.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.