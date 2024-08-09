Подмосковные медработники примут участие в состязаниях по перетягиванию каната
Фото: [Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ]
Подмосковные медработники, являющиеся членами Профсоюза работников здравоохранения России, могут принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната и гиревому спорту, которые пройдут в сентябре в рамках XXX спартакиады Союза «Московское областное объединение профсоюзов». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В состав команды по перетягиванию каната войдут шесть спортсменов, два запасных и тренер-преподаватель. Соревнования будут проходить до двух побед. Всего будет три попытки. Желаемая обувь — кеды и кроссовки», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Виталий Еременко.
Узнать другие подробности и пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что мероприятие пройдет на стадионе «Авангард» в поселке Ильинский Раменского округа.
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