Подмосковные медработники примут участие в состязаниях по перетягиванию каната

«В состав команды по перетягиванию каната войдут шесть спортсменов, два запасных и тренер-преподаватель. Соревнования будут проходить до двух побед. Всего будет три попытки. Желаемая обувь — кеды и кроссовки», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Виталий Еременко.