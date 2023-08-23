Подмосковные папы особенных детей присоединились к проекту «Мамино время»

Теперь родители особенных детей могут проводить время вместе в рамках подмосковного проекта «Мамино время». Об этом рассказали в региональном Министерстве социального развития.

Напоминаем, что «Мамино время» является уникальным проектом, созданным для мам детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что в настоящий момент проект насчитывает более 1700 участников в 30 клубах Подмосковья. Среди них также есть папы из Коломны, Раменского и Воскресенска, которые уже присоединились к проекту. Все занятия проводятся бесплатно.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что школы во всех округах Подмосковья показывают высокие результаты.