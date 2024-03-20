Подмосковные парки приняли участие в премии «Парки России»

Подмосковье приняло участие в I Всероссийской парковой премии «Парки России», сегодня стартует голосование жюри за определение победителей в каждой номинации из числа лауреатов, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Одним из организаторов премии является Минстрой России.

«Премия помогает понять, к чему стремиться при благоустройстве парков, ориентируясь на победителей, задает тренды в развитии обещанных пространств. Мы благоустраиваем ежегодно много парков регионе, используя, в том числе, информацию, которую получаем благодаря премии», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он напомнил, что благоустройство в регионе проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2024 году президент России Владимир Путин продлил программу до 2030 года.

Для участия в премии в регионе отобрали четыре парка. Они будут участвовать в номинациях Парк года. Крупные города (население 250 тыс.–1 млн человек), Парк года. Большие города (население 100–250 тыс. человек), Парк года. Средние города (население 50–100 тыс. человек).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.