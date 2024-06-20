Подмосковные педагоги и студенты передали комплекс радио-электронной борьбы участникам СВО

В торжественной обстановке педагоги, работники и обучающиеся подмосковного колледжа «Энергия» передали комплекс радио-электронной борьбы «Модуль База» участникам специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что добровольный сбор средств для оказания помощи военнослужащим 4 полка Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского был организован в рамках акции помощи.

В пресс-службе ведомства добавили, что центры сбора помощи #Мывместе открыты во всех структурных подразделениях колледжа. Педагоги и студенты на постоянной основе организовывает работу по сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новый реабилитационный центр для участников СВО появился на базе предприятия «Протэкс-Центр» в Коломне.