Подмосковные педагоги смогут пройти программу повышения квалификации по современной генетике

Подмосковные педагоги смогут принять участие в программе повышения квалификации «Сириуса» по современной генетике и генетическим технологиям. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Слушателям курса расскажут о генной инженерии и формировании навыков экспериментальной работы с биообъектами. Также участники будут решать задачи по генетике из заданий всероссийских и международных олимпиад.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке. В ведомстве отметили, что к участию приглашаются не более сорока педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил двух школьников из Подмосковья, победивших на Международной биологической олимпиаде.