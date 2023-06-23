Подмосковные пенсионеры приняли участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Подмосковные киберпенсионеры приняли участие в финале тринадцатого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Соревнования прошли в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе областного министерства социального развития.

Московскую область на IT-чемпионате представляли пенсионеры из Наро-Фоминска, Коломны, Химок, Серебряных Прудов и Домодедово. В финале участники продемонстрировали свои навыки работы на смартфоне и с поисковой системой, а также финансовую грамотность в цифровой среде.

Подмосковная команда заняла тринадцатое место, всего участие в состязаниях принимали свыше 350 финалистов из более чем семидесяти регионов России и девятнадцати стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как напомнила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева, в Подмосковье успешно реализуется губернаторский проект «Активное долголетие», в рамках которого в каждом округе есть клубы, где пенсионеры могут найти подходящее для них занятие. При этом, подчеркнула министр, курсы компьютерной грамотности пользуются наибольшей популярностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для проживающих в Подмосковье пенсионеров.