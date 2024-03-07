Подмосковные перевозчики поздравили женщин в преддверии 8 Марта

Перевозчики общественного транспорта Подмосковья в преддверии Международного женского дня украсили автобусы праздничными открытками и подарили женщинам цветы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Букеты в праздничные дни будут вручать на автовокзалах, автостанциях и на некоторых остановочных пунктах. Сегодня женщинам подарили две тысячи цветов. В ведомстве добавили, что в праздничный день на маршрутах региона задействуют 6,5 тысячи автобусов, из них 4,2 тысячи — АО «Мострансавто».

«Перед выпуском на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правил перевозки пассажиров. Напомним, автобусы будут работать по расписанию субботы», — отметили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.