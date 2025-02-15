Подмосковные полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на отца в День влюбленных

В Ленинском районе Московской области сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области задержали мужчину 1996 года рождения. Его подозревают в попытке убийства своего отца, который является пожилым человеком. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России в своем Телеграм-канале.

В ходе расследования было выяснено, что 14 февраля 2025 года в квартире, где проживал подозреваемый вместе с отцом, произошёл инцидент. Подозреваемый напал на отца и нанёс ему удар по голове тупым предметом. Затем он схватил нож и ударил им потерпевшего.

Пенсионер смог закрыться от сына на балконе квартиры и позвать на помощь прохожих. В результате полученных травм он был госпитализирован.

«Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области задержан местный житель 1996 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство (часть 3 статья 30, часть 1 статья 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время обвиняемому будет предъявлено официальное обвинение, и будет определена мера пресечения на период проведения расследования, как сообщается в заявлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, почему беглый оппозиционер Невзлин мог заказать избиение гендиректора «СПАСа» Корчевникова.