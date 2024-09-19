Подмосковные предприятия могут подать заявку на получение субсидии для покупки промоборудования

В Подмосковье продолжается прием заявок от промышленных предприятий на участие в конкурсном отборе, который позволит им получить субсидию в рамках компенсации затрат на покупку промышленного оборудования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По этой программе подмосковные промышленные предприятия в этом году могут получить до 20 миллионов рублей компенсации расходов на приобретение нового промышленного оборудования. Программа уже показала свою востребованность — в прошлом году получателями этих субсидий стали 29 региональных компаний», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, поддержку в 2023 году получила компания «Комупак» из Лосино-Петровского округа, которая занимается производством картонной продукции. Она закупила новое оборудование на общую сумму более 45 миллионов рублей и компенсировала за счет субсидии девять миллионов рублей. Подать заявку и узнать другие подробности о поддержке можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.