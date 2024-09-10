Подмосковные предприниматели смогут принять участие в вебинаре по финансовой логистике

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет принять участие в бесплатном вебинаре «Финансовая логистика и платежи в текущих условиях (кейсы, реальность)», который состоится в следующий вторник, его организатором выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит коммерческий директор финансово-торговой компании «Ф1» Денис Секкер при поддержке Ассоциации экспортеров и импортеров. Он рассмотрит методы оптимизации расчетов с контрагентами, механизмы возврата экспортной выручки и выбор эффективных инструментов для экспортных операций, расскажет о специфике работы с техническими товарами и услугами и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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