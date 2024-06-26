Подмосковные предприниматели смогут узнать о продвижении Telegram-канала

В следующий четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный очный тренинг на тему «Продвигаем Telegram-канал в СМИ», его организует областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогут узнать о том, что такое цепляющий заголовок, о правилах написания поста, об эффективной рекламной подаче, которая принесет каналу новых подписчиков и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит эксперт по личному бренду, директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры», совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина. Пройти регистрацию для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 16+