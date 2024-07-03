Подмосковные предприниматели смогут узнать о техниках презентации товаров и услуг

В следующую пятницу для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный очный тренинг «Продажи товаров и услуг через личный бренд самозанятого», который организует областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит эксперт в развитии команд и командного взаимодействия, консультант по управлению Ольга Прохорова. Она расскажет о техниках самопрезентации и презентации продукта, о том, как понять скрытые и явные желания клиента, создавать ценность своих услуг и продуктов и не только. Узнать другие подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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