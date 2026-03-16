Подмосковные проекты претендуют на всероссийскую премию «Служение»: где их поддержать

Фото: [ Кадр трансляции «Церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» ]

Продолжается голосование за кандидатов на получение Всероссийской муниципальной премии «Служение». Напрямую повлиять на определение лучших проектов страны могут все граждане. С каждым днем все активнее включается в этот важный процесс Подмосковье.

«Лаборатория» лучших практик

Премия «Служение» проводится в России по поручению президента РФ Владимира Путина в третий раз. В начале марта стартовал самый важный этап масштабного мероприятия — народное голосование.

Этот процесс делает конкурс максимально прозрачным и демократичным. Каждый голос имеет значение, каждый отзыв помогает выявить действительно ценные и востребованные решения, которые заслуживают масштабирования на всероссийском уровне.

Народное голосование продлится до 6 апреля.

Муниципалы Подмосковья в финале «Сужения»

«Служение» бьет рекорды. В этот раз в 11 номинаций премии было подано 61,4 тыс. заявок. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Самые высокие показатели по числу заявок продемонстрировали Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Подмосковье.

По информации управления президента России по внутренней политике, экспертный совет включил в список финалистов авторов 110 проектов. В их числе — три муниципальных служащих Московской области:

В номинации «Диалог с населением — открытость власти» проект «Удачная диспансеризация: медицина идет к людям» представил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров;

На награду в номинации «Инициатива каждого — общий успех» претендует специалист Комплексного молодежного центра городского округа Долгопрудный, волонтер, жена участника СВО Анастасия Корнева, которая успешно реализует проект «Антидрон ЗД Пончо»;

В номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» свой проект «Молодежный казачий клуб „Атаман“» представил участник СВО, кавалер ордена Мужества Денис Анищенко из Наро-Фоминского городского округа.

Как поддержать авторов проектов

Ознакомиться с представленными проектами и проголосовать за лучший из лучших можно на официальном сайте премии «Служение». Для этого удобнее воспользоваться порталом «Госуслуги» (необходима подтвержденная учетная запись):

Введите ключевое слово «премия „Служение“.

Выберите номинацию и проект Московской области, который хотите поддержать.

Нажмите кнопку «Проголосовать».

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России повысят соцпенсии.