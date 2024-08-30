Подмосковные промышленники смогут подать заявку на получение грантов

В следующую среду в Подмосковье начнут принимать заявки на получение гранта областного Фонда развития промышленности (ФРП), объем которого будет составлять не более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Средства гранта можно направить на компенсацию затрат на приобретение специального оборудования, модернизацию производства, приобретение российского или импортного промышленного оборудования, его монтаж и наладку, строительство, капремонт, приобретение зданий, помещений, земельных участков, проектно-изыскательные работы и другое. Средствами гранта можно покрыть часть затрат по кредитам, полученным с 1 января 2023 года», — пояснила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятия будут отбирать в рамках конкурса, в нем могут принять участие зарегистрированные в Подмосковье компании, которые работают на территории региона не менее года. Узнать другие подробности можно на сайте ФРП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.

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