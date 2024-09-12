Подмосковные самозанятые смогут стать участниками деловой игры

Подмосковные самозанятые смогут принять участие в деловой игре «Как самозанятому построить социальный бизнес», которая пройдет в следующий четверг, организатором мероприятия выступает областной центр «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках игры участники узнают, как представить социальную ценность бизнес-идеи и привлечь внимание общества, властей и некоммерческих организаций, создать уникальное торговое предложение и не только. В качестве спикера выступит руководитель мастерской игр для обучения Алексей Ильин. Оставить заявку для участия можно здесь. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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