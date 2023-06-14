Подмосковные школьники написали ОГЭ по физике, литературе, географии и информатике

В Подмосковье экзамен по географии написали почти двадцать тысяч человек, по информатике и ИКТ — 16,8 тысячи, по литературе — почти три тысячи, по физике — более 600 человек, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

В рамках ОГЭ по информатике школьники решали задачи на логику, выполняли задания по кодированию. Часть работ выполнялась за компьютером. Экзамен длился два с половиной часа. На ОГЭ по физике было отведено три часа. Экзамен разделен на теоретическую и практическую части. Девятиклассники решали задачи и проводили эксперимент в рамках лабораторной работы.

На основном государственном экзамене по литературе школьники написали четыре мини-сочинения и одно объемное. Экзамен шел почти четыре часа. На ОГЭ по географии, который длился два с половиной часа, девятиклассникам разрешалось использовать в качестве вспомогательного материала атлас.

Результаты аттестации станут известны не позднее 28 июня, уточнили в министерстве образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что регион занимает второе место в России по качеству образования.