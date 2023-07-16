Подмосковные школьники отлично показали себя на олимпиаде по физике в Токио
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Учащиеся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы завоевали три золотые медали на Международной физической олимпиаде в Токио.
«Поздравляем учащихся из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы: Романа Бурцева, Всеволода Доля и Александра Ершова с успешным выступлением», — написали в социальных сетях Министерства образования Подмосковья.
Отмечается, что всего у сборной России 5 золотых медалей, еще две завоевали школьники из Москвы Вячеслав Бобков и Егор Потапов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников региона с победой на Международной биологической олимпиаде.