Подмосковные школьники смогут бесплатно изучить языки программирования

Школьники и студенты смогут бесплатно изучить языки программирования и освоить современные технологии благодаря Яндекс Лицею. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что ИТ-специальности очень востребованы среди выпускников школ и абитуриентов. Школьники и студенты первых курсов колледжей смогут обучаться по программам Яндекс Лицея, это бесплатно, а для участия необходимо пройти отбор.

Ожидается, что в онлайн-формате откроется новый курс по разработке серверных приложений «Программирование на Go», который рассчитан на один учебный год. Также можно будет пройти и трехмесячные курсы, в рамках которых можно будет отработать отдельные ИТ-навыки.

Данные курсы доступны школьникам 8-11 классов и студентам 1-2 курсов колледжей и техникумов. Набор продлится до конца сентября, условия поступления зависят от программы. Изучить подробности и подать заявку можно на сайте.

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что образовательная система Подмосковья готова к новому учебному году.