Подмосковные школьники смогут принять участие в новом «Уроке цифры»

Школьники Подмосковья смогут принять участие в первом в новом сезоне «Урок цифры», который стартует на следующей неделе, его темой станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках обучения школьники узнают о внутреннем устройстве нейросетей, освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом и не только. Принять участие можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+