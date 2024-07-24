Подмосковные школьники стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В международном детском центре «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов. Двенадцать школьников Подмосковья стали победителями, а двадцать два — призерами. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Напоминаем, что основной темой конкурса в этом году стали семейные ценности и традиции, в котором дети выступили в качестве соавторов. Финал объединил 700 школьников из всех субъектов России и 193 старшеклассника из различных стран.

Главным призом конкурса стало «Путешествие мечты» Санкт-Петербург — Владивосток, которое состоится осенью. В это путешествие отправятся 300 школьников нашей страны. Они смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены».

«В рамках конкурса также прошел международный слет «Планета Больших Перемен», в котором приняли участие два активиста от региона. Желаем нашим ребятам отлично провести оставшееся время смены», — добавили в пресс-службе ведомства.

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