Подмосковные школьники стали призерами на Всероссийской олимпиаде по испанскому языку

В ведомстве уточнили, что дипломами наградили одиннадцатиклассников из Румянцевской школы Истринского округа Сергея Кириллова и Чеховской школы № 10 Юлии Христофоровой, а также десятиклассницу из Гимназии им. Е. М. Примакова Марию Захарову. Участникам заключительного этапа олимпиады также вручат денежные призы. Победители получат 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, участники — по 100 тысяч рублей.

«Поздравляем ребят и желаем им новых успехов в изучении испанского языка», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.