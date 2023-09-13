Подмосковные школьники узнают о применении ИИ в экономике в новом сезоне проекта «Урок цифры»

На следующей неделе в Московской области стартует первый в новом сезоне «Урок цифры».

На нем школьников познакомят с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства образования.

В частности, в новом сезоне учащиеся образовательных учреждений узнают, как новые технологии помогают развитию различных отраслей, в том числе промышленности, строительству, сельскому хозяйству, здравоохранению и транспортной системе.

«Урок цифры» — это ежегодная акция, которая помогает детям со всей страны расширять свои знания в IT-сфере. Подмосковье поддерживает данный проект уже на протяжении пяти лет. За это время сотни тысяч учащихся смогли ближе познакомиться с информационными технологиями, отметила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья представили проект по внедрению искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан. Такое задание конкурсантам дал губернатор региона Андрей Воробьев.