Подмосковные сотрудники ГУФСИН провели мастер-класс для воспитанников секций самбо и дзюдо из Москвы

Сотрудники ГУФСИН России по Московской области провели мастер-класс для воспитанников секций самбо и дзюдо из Москвы, мероприятие состоялось в спортивном комплексе Северо-Западного административного округа столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Своим мастерством с юными спортсменами поделились заслуженный мастер спорта России по самбо Али Куржев, старший инспектор по особым поручениям группы профессиональной и служебной подготовки ГУФСИН Антон Сладков, а также инструкторы по спорту «ОКЦ СЗАО».

«Спорт — это не только сила и ловкость, но и воля к победе, умение работать в команде и уважать соперника. Мы рады делиться знаниями с подрастающим поколением», — отметил сотрудник УИС Али Куржев.

После мастер-класса для участников провели автограф-сессию. Кроме того, они смогли пообщаться со спортсменами.

