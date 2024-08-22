Подмосковные спасатели поздравили жителей региона с Днем государственного флага России

«С праздником, дорогие друзья! Мира, согласия, крепкого здоровья и долголетия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наш флаг гордо взмывает к вершинам, олицетворяя единство, мощь и величие русского народа!» — говорится в поздравлении.