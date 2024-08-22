Подмосковные спасатели поздравили жителей региона с Днем государственного флага России
Фото: [медиасток.рф]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили жителей Подмосковья с Днем государственного флага Российской Федерации.
Праздник отмечают сегодня. В ведомстве отметили, что 22 августа — это дата, объединяющая людей, которые чтят традиции страны и гордятся ее историей.
«С праздником, дорогие друзья! Мира, согласия, крепкого здоровья и долголетия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наш флаг гордо взмывает к вершинам, олицетворяя единство, мощь и величие русского народа!» — говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что библиотеки Московской области подготовили мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ.