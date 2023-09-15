Подмосковные специалисты почти завершили восстановление школы на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья почти завершили восстановление школы на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе. Работы были начаты в сентябре, сейчас они находятся на заключительном этапе, сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В здании школы восстановили конструктив, обновили кровлю, фасады, установили новые теплые окна, заменили системы водоотведения и горячего отопления, а также горячего и холодного водоснабжения, уточнили в ведомстве.

Сейчас строители производят монтаж осветительных приборов, системы вентиляции и слаботочных систем, а также благоустраивают прилегающую территорию.

Как только ремонтно-восстановительные работы будут завершены, школьники из Мариуполя смогут вернуться к занятиям в здании привычного им общеобразовательного учреждения.

Фото: [ УТНКР ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что из Московской области в новые регионы России в рамках акции «Доброе дело» направили 7,5 тонн канцелярии.