Подмосковные специалисты завершили первый этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил первый этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Подмосковные специалисты в том числе восстановили монументы «Бронекатер» и «Воинам-освободителям», отреставрировали памятные гранитные таблички, запустили систему подачи газа к вечному огню, смонтировал новую смотровую площадку и трехсотметровый спуск, создали арт-объект.

Также в рамках масштабного благоустройства парка там провели асфальтирование и заменили системы освещения центральных дорожек, а вблизи центральной аллеи смонтировали новую детскую площадку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что из Подмосковья в новые регионы России доставили 7,5 тонн канцелярии.