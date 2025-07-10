Подмосковные спецназовцы поделились рецептом приготовления секретного блюда

Бойцы спецназа ОСН(б) «Факел» ГУФСИН России по Московской области рассказали о секретном рецепте приготовления блюда «Светофор», для которого потребуются 400 г говяжьего фарша, по восемь помидоров, баклажанов и зеленого болгарского перца, три репчатого лука, восемь зубчиков чеснока, пучок базилика, 29 г растительного и 250 г сливочного масла, а также куркума, соль и перец. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В ходе приготовления блюда они советуют размять фарш и добавить к нему мелко порезанный репчатый лук. После этого нужно помыть овощи, удалить сердцевину из перца и мякоть из помидоров, а также сделать надрезы вдоль баклажана. На растительном масле следует обжарить баклажаны и перцы, на сливочном – фарш до готовности.

Далее спецназовцы порекомендовали уложить слоями нафаршированные овощи: перец, баклажан и помидоры в казан, добавить соль и перец, чеснок, базилик, 200 г сливочного масла и влить мякоть от помидор. Полученное блюдо нужно поставить на огонь на 40 мин, за 10 мин до готовности – добавить чайную ложку куркумы.

«Небольшой секрет: если готовое блюдо сдобрить сметаной, получится еще вкуснее», – добавили в сообщении.

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