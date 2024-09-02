Подмосковные спортсмены завоевали пять наград на первенстве России по гольфу

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по гольфу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, «золото» в личном первенстве среди юниоров 17-18 лет завоевал Артем Дунаев, среди девушек 15-16 лет — Алиса Молоканова, среди девочек 10-12 лет — Александра Сивова. Кроме того, среди девушек 15-16 лет второе место заняла Елизавета Кошкина, среди юниоров 15-16 лет бронзовым призером стал Марк Пучков. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.