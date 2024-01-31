Подмосковные студенты изготовили партию окопных свечей для отправки в зону СВО

Студенты Авиационного техникума имени В. А. Казакова из городского округа Жуковский изготовили около ста окопных свечей, которые впоследствии отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что при производстве окопных свечей студенты использовали технологию, которая была известна еще со времен Великой Отечественной войны. За эти годы технология немного изменилась, но основа осталась неизменной. Скрученные полоски гофрокартона помещаются в металлическую банку, а затем банка заполняется расплавленным парафином.