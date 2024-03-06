Подмосковные студенты поздравили женщин с 8 Марта в рамках фестиваля молодежи в Сочи
Фото: [Соцсети]
Студенты-спасатели Московского областного регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в ходе Всемирног фестиваля молодежи в Сочи организовали поздравление женщин в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».
«Студенты-спасатели ВСКС МО, которые трудятся сейчас на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, порадовали в преддверии 8 марта сотрудниц экстренных служб и скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.