Подмосковные студенты стали участниками Всероссийского студенческого праздника «Твой выпускной»

Студенты из Подмосковья приняли участие во Всероссийском студенческом празднике «Твой выпускной». В общей сложности на площадке Национального центра «Россия» собрались 600 выдающихся выпускников вузов более чем 80 регионов России, а также представители профессорско-преподавательского состава и проректоры, ответственные за реализацию молодежной политики в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Сегодня студенты выходят за рамки учебных аудиторий — они активно участвуют в конкурсах, федеральных проектах и социальных инициативах, формируя новую реальность вокруг себя. Именно для этого существует платформа „Россия — страна возможностей“: чтобы давать молодым профессионалам инструменты для роста», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках встречи организаторы отметили успехи 26 выпускников, которые окончили вузы с абсолютным отличием и достигли высоких результатов в научной, общественной деятельности и не только. Среди подмосковных участников оказались Дарья Можарова (Московская государственная академия физической культуры), Тимофей Голубев (Российский государственный университет туризма и сервиса), Глория Рогожина (Российский государственный университет туризма и сервиса) и не только.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров отметил, что для выпускников открыто большое количество возможностей в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Так, молодые люди могут реализоваться в науке, технологиях, стать авторами собственных социально значимых проектов и не только.

Депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике, руководитель Экосистемы Добро.рф Артем Метелев добавил, что каждый третий студент — это участник волонтерских социальных проектов.

Организаторами мероприятия выступили Минобразования России, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», его провели при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.