Подмосковные студенты заняли призовое место в региональном этапе премии «МЫ ВМЕСТЕ»

Колледж «Подмосковье» занял 2 место в региональном этапе Премии #МЫ ВМЕСТЕ, представив проект «Колледж Неравнодушных». Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.

Отмечается, что целью данного проекта является помощь участникам СВО и людям, проживающим и обучающимся на территории ЛНР И ДНР. В проекте участники реализовали работу пунктов сбора гуманитарной помощи, организовали взаимодействие и собрали помощь подшефному Новоазовскому индустриальному техникуму, провели много благотворительных акций, организованных для сбора помощи военнослужащим в зоне СВО.

Известно, что в проекте «Колледж Неравнодушных» приняло участие уже более пяти тысяч человек (обучающихся, их родителей и сотрудников колледжа). Было собрано свыше двух тонн продуктов, средств личной гигиены, более 2500 пар носков, теплых вещей, медикаментозных средств, изготовлено 11 печек-буржуек бойцам на фронт, написано более 2000 писем для военнослужащих со словами поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.