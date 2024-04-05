Подмосковные техникумы заключили соглашения о сотрудничестве с Макеевскими колледжами

Подмосковные техникумы передали учебные пособия колледжам Макеевки, в рамках заключенных ранее в марте соглашений. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в рамках договоренностей Дмитровский техникум передал Макеевскому политехническому колледжу 170 учебных пособий. Помимо передачи учебных материалов, стороны договорились о поставке новой партии учебников для техникума промышленных технологий.

Примечательно, что сотрудничество между Дмитровским техникумом и Макеевским политехническим колледжем является важным шагом в развитии системы профессионального образования. Оно позволит студентам получить качественное образование и подготовиться к работе на современных предприятиях промышленности.

В пресс-службе ведомства отметили, что следующее методическое совещание посвящено аттестации преподавателей.