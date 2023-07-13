Подмосковные терапевты и врачи общей практики пройдут тренинги по бесконфликтному общению

До конца текущего года более шестисот врачей очно пройдут тренинг «Эффективные коммуникации с пациентом». Глава Министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что ежедневно поликлиники региона посещают порядка ста двадцати тысяч человек.

Ранее подобный курс прошли порядка трех с половиной тысяч администраторов поликлиник. На сегодняшний день тренинги уже прошли специалисты из поликлиник Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.

Ранее стало известно, что с начала года уже более ста медработников трудоустроились в регионе по программе «Приведи друга».