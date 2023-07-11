С начала года уже более ста медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Программу «Приведи друга» запустили в Подмосковье в прошлом году. За это время в медорганизации региона трудоустроились более трехсот пятидесяти медицинских специалистов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что больше всего медработников по программе трудоустроилось в Красногорск, Сергиев-Посад, Пушкино, Воскресенск, Одинцово. А самыми популярными специальностями стали фельдшер скорой помощи, медицинская сестра, терапевт участковый.

Ранее г убернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей