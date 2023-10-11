Подмосковные цветники и клумбы начали готовить к зиме

В Подмосковье началась подготовка клумб и цветников к зимнему сезону, также стартовала высадка луковичных растений, чтобы они зацвели уже к майским праздникам, сообщил глава областного министерства благоустройства Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Каждую сень в Московской области высаживают порядка миллиона луковичных растений. Речь идет о тюльпанах, нарциссах и гиацинтах. Посадка производится, когда устойчивая температура грунта составляет плюс десять градусов, уточнили в министерстве.

Всего на территории Подмосковья расположены свыше четырех тысяч клумб и цветников. Каждую осень специалисты выкапывают из них не зимующие растения, производят уборку сухих листьев и травы, рыхлят почву и мульчируют ее слоем материала. Помимо этого, в рамках подготовки к зиме обвязывают кроны хвойных деревьев и кустарники, которые могут не выдержать слои снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по благоустройству лесопарка в Электростали.