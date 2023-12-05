Подмосковные учащиеся лесничества «Зеленый дом» приняли участие в двух конференциях

Воспитанники школьного лесничества «Зеленый дом» успешно выступили на двух научно-практических конференциях. Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.

Отмечается, что работы Синицыной Марии «Анализ биоты дереворазрушающих грибов г. Протвино» и Третьяковой Марины «Фитонимы как объект лингвистического исследования» отмечены жюри и получили заслуженные награды.

Помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Михаил Шовкун подчеркнул, что школьное лесничество «Зеленый дом» неизменно радует активностью своих учащихся. В свою очередь специалисты филиала с готовностью оказывают помощь при выполнении исследовательских работ школьников.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца текущего года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков.