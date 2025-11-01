Подмосковные участники стали выпускниками «Школы тренеров команд» «Сенежа»
Фото: [пресс-служба проекта]
Более 90 профессиональных тренеров из 38 регионов России, включая трех подмосковных участников, стали выпускниками второго потока программы «Школа тренеров команд» – ее финальный модуль завершился в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Программу создали с целью подготовки универсальных тренеров для сопровождения мероприятий различной тематики и масштаба. В рамках обучения участникам доступны стажировки, супервизия и тестирование, «Лаборатория идей». Они также защитили свои выпускные проекты. Московскую область на защите итоговых проектов представили Александр Кармаев (Мытищи), Ирина Падалко (Люберцы) и Кирилл Любин (Красногорск).
«Высокий конкурс на обучение от потока к потоку ясно говорит: тренд на работу с командами только нарастает – стране нужны специалисты, которые умеют диагностировать, собирать и выводить команды в состояние высокой эффективности», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
