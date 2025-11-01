Подмосковные участники стали выпускниками «Школы тренеров команд» «Сенежа»

«Высокий конкурс на обучение от потока к потоку ясно говорит: тренд на работу с командами только нарастает – стране нужны специалисты, которые умеют диагностировать, собирать и выводить команды в состояние высокой эффективности», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.