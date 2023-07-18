Подмосковные участники СВО теперь имеют возможность льготного протезирования зубов

В подмосковном бюджете выделили средства на зубопротезирование участников специальной военной операции. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что участникам СВО доступно льготное изготовление коронок, протезов на сумму в сто тысяч рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область выделяют денежные средства в размере до одного миллиона рублей.

Отмечается, что для того, чтобы получить данную социальную услугу, необходимо предоставить в медорганизацию справку об участии в СВО, а также, в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в специальной военной операции, подтверждающий документ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медоборудования на цифровое.