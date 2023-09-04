Подмосковные ученики смогут пройти бесплатное обучение в сфере ИТ

Порядка миллиона школьников Подмосковья в новом учебном году получат новые цифровые навыки. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что Подмосковье активно поддерживает такие федеральные проекты, как «Урок цифры», «Код будущего», «Цифровой ликбез». А в новом учебном году школьников региона ожидает еще больше интересных программ обучения, заданий и материалов.

Отмечается, что уже в середине сентября стартует новый сезон всероссийского проекта «Урок цифры». В рамках которого ученики смогут получить знания от ведущих технологических компаний на семи занятиях. Также для школьников 8-11 классов и студентов колледжей и техникумов открыт прием заявок на обучение в 2023-2024 учебном году по программам «Кода будущего». Занятия проводятся онлайн и офлайн, для зачисления необходимо пройти вступительные испытания.

Напоминаем, что новый набор открыл и Яндекс лицей. Там, школьники и студенты смогут бесплатно получить навыки разработки программ и приложений, научиться работе в составе проектных команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о работе над привлечением учителей в школы региона.