Подмосковные ученые нашли секретный ингредиент для спасения тундры и оленей

Ученые из Пущино Московской области совершили прорыв в изучении микробиологического разнообразия ЯНАО. В ходе экспедиции в долину реки Надым они исследовали почвы и лишайники, выделив и сохранив свыше 50 штаммов цианобактерий и микроводорослей. Поразительно, что девять из обнаруженных штаммов могут быть совершенно новыми для науки: восемь из них претендуют на статус новых видов, а один, возможно, образует отдельный род. Подробности выяснил REGIONS .

Еще одно неожиданное открытие, сделанное пущинскими микробиологами, — обнаружение цианобактерии, которую ранее считали сугубо тропической и находили лишь в Бразилии. Выяснилось, что она комфортно существует в промерзшей ямальской тундре. Это, как отмечают исследователи, ставит под сомнение прежние представления о том, как микроорганизмы расселяются по планете и адаптируются к экстремальным условиям.

Как подчеркнула кандидат биологических наук Елена Кривина из Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН, новые штаммы обладают огромным потенциалом для создания биопрепаратов, ускоряющих восстановление лишайникового покрова. Все собранные образцы пополнили пущинскую биоресурсную коллекцию, насчитывающую более 23 тысяч штаммов.

Работа ведется в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом: ученые изучают деградирующий лишайниковый покров — основу питания северных оленей. Экосистема, по их данным, страдает от промышленного освоения Арктики и перевыпаса. В перспективе на основе найденных штаммов создадут биопрепараты для внесения на нарушенные участки тундры. Это поможет восстановить кормовые лишайники и почвообразование, остановив эрозию и поддерживая традиционное оленеводство.

