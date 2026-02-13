Подмосковные управленцы примут участие в финале конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»

В финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли 245 финалистов, в том числе 25 представителей Московской области. Очные мероприятия будут проходить в Мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе мероприятия.

Соорганизатором конкурса выступает Министерство сельского хозяйства РФ. На торжественной церемонии открытия финала руководителей в области сельского хозяйства приветствовали генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он уточнил, что событие запустили по поручению президента России Владимира Путина, теперь он стал отдельным направлением самого масштабного конкурса управленцев в стране — «Лидеры России».

«Всего участниками конкурса „Лидеры АПК“ стали более 7,5 тыс. управленцев из всех регионов страны и 11 зарубежных стран, включая Италию, Германию, Китай, Саудовскую Аравию», — отметил Андрей Бетин.

Он добавил, что главный приз — это созданию сильного сообщества единомышленников, которое будет работать на будущее страны. Министр сельского хозяйства Оксана Лут добавила, что конкурс дал самым ярким руководителям, открытым к инновациям, возможность проявить себя.

В рамках первого дня участников ждала образовательная и деловая программа, перед ними выступили председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, а также управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. В пятницу, 13 февраля, им предстоит выполнить серию упражнений, которые направлены на оценку их управленческих компетенций, необходимых для отрасли.

Отметим, что победители конкурса смогут пройти обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

