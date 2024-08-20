Подмосковные ветеринары провели почти две тысячи исследований кормов для животных

В Подмосковье в рамках уборочной компании проходит заготовка кормовой базы для продуктивных животных на зиму, качество кормов контролируют специалисты лабораторий Госветслужбы Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Им удалось выполнить уже более 1,7 тысячи лабораторных исследований кормов. На данный момент было отобрано свыше 550 проб кормов, включающих в себя сено, солому, силос, сенаж и пшеницу. В ведомстве уточнили, что такие исследования проводят для обеспечения безопасной продукции для сельскохозяйственных животных, а также ветеринарной сертификации кормов на случай, если региональные аграрии заготавливают их и для реализации в другие регионы России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.